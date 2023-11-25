Kuş gribi bahanesiyle 40 bin kümes hayvanı itlaf edilecek!
Japonya'da bir çiftlikte H5 mutasyonu tespit edilmesinin ardından 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceği belirtildi.
Japonya'da bir çiftlikte H5 mutasyonu tespit edilmesinin ardından 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceği belirtildi.
Saga eyaletine bağlı Kashima kentindeki bir çiftlikte kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonu tespit edildi.
Çok sayıda kanatlı hayvanın ölü bulunmasının ardından yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlandı.
Çiftlikte bulunan 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini açıklandı. (İLKHA)
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