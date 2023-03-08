Kurumlara deprem vergisi geliyor

Meclis'te görüşülen borç yapılandırma yasasında önergeyle yeni maddeler eklendi. Kurumlar vergisi mükelleflerinden vergi teşviğinden bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. İşverenlerin depremzede çalışanlarına yardım için sağladığı menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Meclis'te görüşülen borç yapılandırma yasasında önergeyle yeni maddeler eklendi. Kurumlar vergisi mükelleflerinden vergi teşviğinden bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. Afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere vergi getirildi. İşverenlerin depremzede çalışanlarına yardım için sağladığı menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

Deprem düzenlemeleri

AK Parti'nin verdiği önergeyle; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, 5362 sayılı Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların aidat borçlan ve gecikme zamları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birliklerin Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı ve mesleki eğitim fonu borçların ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörüldü.

Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, iş verenler tarafından 6/2/2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutar 50 bin Türk lirasını geçmeyen nakdi yardımlar vergiden muaf olacak.

6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri bulunan gerçek kişilerin, ikamet etmeleri amacıyla bedelsiz kullanımına bırakılan konutlara ilişkin olarak 2023 yılı gelirlerine uygulanmak üzere; kanunla belirlenen emsal kira bedeli esası uygulanmayacak.

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Depremzedeler, Veraset ve İntikal Vergisi'nden muaf olacaklar. Deprem felaketinde mirasçılar vefat edenin terekesi üzerindeki haklarını alabilmek için devlete bir ödeme yapmakla yükümlü sayılmayacaklar. Bu kapsamda; depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarihlerde vefat edenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile vefat eden hizmet erbabının eş, çocuk, anne ve babasına işverenler tarafından 6/2/2023 ila 31/7/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Bu intikaller nedeniyle veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmeyecek, ilişik kesme belgesi aranmayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile BES sisteminden yapılan gelir vergisi tevkifatı yapılmaması öngörülüyor.

Pert haline gelmiş araçlara düzenleme

Deprem bölgesindeki vatandaşların vergi mevzuatı konusunda mağduriyetleri varsa onlar giderilecek; göçük altında kalan araçlar, her türlü araçlar kapsama dahil olacak. Başka plakalı araçlar da deprem bölgesinde pert haline gelmişse o tür sorunları da ortadan kalkacak.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulması, muhafazası ve ibrazı mecburi olan defter ve belgeleri depremde zayi olan mükelleflerin, zayi belgesi için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılıyor. Ayrıca, elektronik ortamda tutulan defterlerden, Hazine ve Maliye bakanlığı tarafından muhafaza edilen ya da muhafaza edilmek üzere Bakanlığa elektronik ulamda iletilenler bakımından defterler zayi olmadığından bu defterlerin mükelleflere Sağlamlığını belirleyeceği usullerle verileceği hususlar da düzenleniyor. Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine devam etmelerine katkıda bulunmak amacıyla 31 Temmuz 2023 tarihine kadar; esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname emlerinden harç ile sicil gazetesi ilan ücreti alınmaması sağlanıyor.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakların terkin edilmesi vergi dairelerince konulmuş hacizlerin kbbbbaldırılması öngörülüyor.

Teklifin birinci bölümü kabul edildi

Genel Kurul'da, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi.