Kurum’dan deprem konutu müjdesi

İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin birçok ilinde 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Kurum, özetle şunları söyledi: “Bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane’de 1027 deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İstanbul’u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ’da 24 bin konutun çalışmalarını başlattık. İnşallah bir yıl içerisinde hem Elazığ hem Malatya’da deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”