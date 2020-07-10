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Ekonomi

Kurum’dan deprem konutu müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane’de 1027 deprem konutunun temelinin atılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:43:00 -
Kurum’dan deprem konutu müjdesi

İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum, Türkiye’nin birçok ilinde 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Kurum, özetle şunları söyledi: “Bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane’de 1027 deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İstanbul’u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ’da 24 bin konutun çalışmalarını başlattık. İnşallah bir yıl içerisinde hem Elazığ hem Malatya’da deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

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