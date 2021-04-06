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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman: Haine merhamet eden mazluma ihanet eder
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman: Haine merhamet eden mazluma ihanet eder

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımına Osman Bey'in "Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acımızı içinize gömün. İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir" sözleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 12:09:00 -

İkinci sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla izleyicilerin heyecanı kat kat arttı.

Kuruluş Osman 53. bölümde neler yaşanacak?

Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşmasının ardından ihanetini öğrendiği amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Osman Bey, bir yandan Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösterirken diğer yandan amcası Dündar Bey'in bulunması için talimat verir.

Hazal Hatun yakalanıyor

Deşifre olduğunu öğrenen Dündar Bey ise İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınır. Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i Dündar Bey'in deşifre olmasıyla telaşlanır ve kendilerinden yardım isteyen Hazal Hatun ile birlikte yakalanıp obaya getirilirler.

Öte yandan Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını kendisi vermek ister.

Nikola Söğüt'e saldırı planlıyor

Nikola, Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek harekete geçer ve Söğüt'e saldırı planlar. Nikola, Gündüz Bey'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Bu sırada kendi stratejisini kuran Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için plan yapar.

Osman Bey'in, Dündar Bey'i ele geçirmek için yapacağı plan izleyicileri heyecanlandırırken ihanetin kanıtını saklayan Malhun Hatun ve Umur Bey'e göstereceği tepki merak konusu oldu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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