Kuruluş Osman'a sürpriz isim geliyor
Çarşamba günlerine damga vuran dönem dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna önemli bir isim dahil oldu.
Atv’nin Bozdağ Film imzalı reyting rekortmeni dönem dizisi Kuruluş Osman’ın bu hafta sezon finali yapacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Burak Özçivit’in paylaştığı dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı.
Başarılı oyuncu Burç Kümbetlioğlu her çarşamba ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dahil oldu.
Kümbetlioğlu’nun dizide Dursun Fakih rolünü oynayacağı öğrenildi.
Edebalının hem damadı hem de öğrencisi olan Dursun Fakih’ın gelisi Osman beyin sancak beyliğini müjdeler. Edebalı’nın yetiştirdiği müridi Dursun Fakih, Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir.