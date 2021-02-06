Kuruluş Osman dizisinin vazgeçilmezi oldu! Mesut Özil’le bir araya geldi

Almanya'nın Frankfurt kendinde 1982 yılında dünyaya gelen, yönetmenlik ve oyunculuk eğitimi almamasına rağmen kendi imkanlarıyla teknik öğrenerek adından söz ettiren gurbetçi Tolga Akkaya başarısıyla ön plana çıkıyor.

"Kuruluş Osman" dizisinde, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminde ve "Savaşın Efsaneleri" adlı belgeselde başarılarını perçinleyen Akkaya, kendisini şu sözlerle anlatıyor:

"Çocukluğumdan beri hep dövüş filmleri seyrederek büyüdüm. Okul yıllarımda hep filmlerin etkisinde kalıp ders çalışmazdım, dolayısıyla başarılı bir öğrenci değildim.''

''15 yaşında babam izin vermemesine rağmen gizlice boks kulübüne gitmeye başladım. Bir taraftan çalışarak diğer taraftan da AKTO film şirketini kurarak hayalimi gerçekleştirmek için gayret gösterdim."

"Sevdiğim bir işi yaptığımı için de başarılı oldum. Fiziğim ve savaş sahnelerindeki başarılı oyunumla kabul gördüm.''

''Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Savaşın Efsaneleri ve son olarak Kuruluş Osman dizisinde Osmangazi'nin Alpleri arasında rolümü yapıyorum.''

''Çok değerli sanatçılarla birlikte çalıştığımız için çok avantajlıyım. Her gün yeni şeyler öğrenerek eksiklerimi tamamlıyorum."

Tolga Akkaya, "Sevdiğim işi yaptığım için başarılı oldum" dedi.

Mesut Özil’le bir araya geldi

Dünyaca ünlü Türk futbolcu Mesut Özil’le de bir araya gelen Akkaya’nın fotoğraflarını gören dizi hayranları şaşkınlığını da gizleyemedi. Fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Öte yandan Tolga Akkaya, Dumrul karakteriyle Kuruluş Osman dizisine giriş yaptı.

Ordu'da dünyaya gelen Akkaya, hem yönetmen hem de oyuncu olarak çeşitli projelerde yer almaktadır.

AKTO Film Şirketi’nin sahibi olan Tolga Akkaya, Tanak ve Kan Sevdası adlı filmiyle büyük beğeni toplamıştı.

Tolga Akkaya son olarak Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı adlı filmde rol almıştı.