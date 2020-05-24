Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir devir kapanıyor

Bu hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da yaşananlar akşam yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice arttırdı.

22. bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Fragmanda Osman Bey ‘Osmanlı’nın temellerini atacak olan yeni bir devlet için harekete geçtiği görülüyor.