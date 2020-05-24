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Medya

Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir devir kapanıyor

İlgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey yeni bir devlet kurmak için harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:08:00 - 2020-05-24 09:18:49

Bu hafta çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da yaşananlar akşam yaşanan gelişmeler heyecanın dozunu iyice arttırdı.

22. bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 23. bölüm fragmanı yayınlandı

Fragmanda Osman Bey ‘Osmanlı’nın temellerini atacak olan yeni bir devlet için harekete geçtiği görülüyor.

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