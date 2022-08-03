Kuru üzümün faydaları, tedavi ettiği hastalıklar, içerdiği vitaminler

Üzüm zengin besin değeri ile önlemi bir yere sahip olan meyveler arasında yer almaktadır. Hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak sofralarda yerini almaktadır. Tatlılarda, çerezlerin içinde ve yemeklerde kullanılarak tüketilmektedir. Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. İşte farklı renklere sahip kuru üzüm hakkında tüm merak edilenler.

Tıbben de kanıtlanmış kuru üzümün faydaları yaş üzüme oranla daha faydalıdır ve daha fazla potasyum içerir. Özellikle evlerimizde çok bulunan bir besindir. Tatlılarda bolca kullanılan bir üründür. Ayrıca kuru üzüm faydaları da bir o kadar fazladır. Kan yapıcı özelliği olduğu için kansızlık olan kişiler özellikle kullanması gerekir.

Fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, lifler, karbonhidrat, b ve c vitamini, faydalı şeker, anti oksidanlar ihtiva eder.

Kuru Üzümün Faydaları

*Hiper tansiyonu önler.

*Ayrıca kandaki kolestrolü düşürür.

*Kalp ve göğüs kanserlerini engeller.

*Öksürük tedavisinde üzüm hoşafının sıcak içilip yenmesi faydalıdır.

*Özellikle balgam söktürücüdür.

*Mikrop ve virüslere karşı koruyucudur.

**Anti oksidandır.

*Kuru dişlerdeki plak tabakasının oluşumunu engeller.

*Vücudu zehirli atıklardan temizler.

*Ayrıca reglin şiddetli kanamasını azaltır.

*Dalak, akciğer ve mideyi güçlendirir.

*On iki parmak bağırsağı kanserinden korur.

*Göz sağlığını korur.

*Kemik erimesinden korur.

*İltihabı önler.

*Müleyyindir.

*Özellikle kanı temizler.

*Ses kısıklığı ve ses tellerini onarır.

Kuru üzüm günde ne kadar tüketilmeli?

Günde 4-5 adet tüketilmesi ile fayda görülmektedir. - Göz sağlığının korunmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. - Siyah çekirdekli kuru üzüm damar sertliği oluşumunu önlemektedir. Bu sayede de kalp damar hastalıklarına karşı korumaktadır.

Kuru Üzümün Tedavi Ettiği Hastalıklar

-Kabızlığı tedavi eder.

-Hemoroid.

-Dişeti iltihabı geçirir.

-Romatizma ve eklem iltihabı geçirir.

-Karaciğer ve safra hastalıklarını tedavi eder.

-Gıda eksikliği ve kilo kaybını önler.

-Boğaz iltihabını geçirir.

-Akciğer ve göğüs hastalıklarını geçirir.

-Böbrek, mesane hastalıkları ve taşını tedavi etmek.

-İdrar kaçırma sıkıntılarını giderir.

-Sıtma hastalığına iyi gelir.

-Gut.

-Yarım baş ağrısı(migren).

-Sarılık.

-Kansızlık (anemi).

-Mide ekşimesi.

-Özellikle kusmaya bağlı vücutta aşırı su kaybını önler.

-Egzama ve kaşıntı.

-Su çiçeği geçirir.

-Ayrıca kelliğe iyi gelmektedir.

-Özellikle alerjisi olanlar kullanmamalıdır. Ayrıca fazla kullanılması da iyi olmayabilir. Düzenli kullanım çok önemlidir. Şeker hastalarının dikkatli kullanılması gerekir. Hoşafı yapıldığında şeker kullanılmamasına dikkat edin. Üzümün iyi ve taze olmasına iyi bakılması gerekir.

Kuru üzümlü kek nasıl yapılır?

Kuru Üzümlü Kek Malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı dolusu şeker

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 - 2 su bardağı un

1 kase kuru üzüm

Kuru Üzümlü Kek Nasıl Yapılır?

Önce yumurtaları ve şekeri açık sarı olana kadar çırpıyoruz. Karışımın içine sıvı yağı ve yoğurdu ekliyoruz ve çırpıyoruz. Ardından un, kabartma tozu, vanilyayı ilave edip çırpıyoruz. Kuru üzümleri suyun içinde bekletiyoruz. Süzdükten sonra una buluyoruz. Una bulanmış kuru üzümleri kek hamuruna katıp karıştırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbına hamuru döküp önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Her kek kalıbı her fırın farklıdır kendi fırınınızın huyuna göre pişme süresini ayarlamalısınız.

Afiyet olsun.