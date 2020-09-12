Kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatı 750 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, Türkiye, kuru üzümde geçen sezonun başlangıç tarihi 1 Eylül 2019’dan 30 Ağustos 2020’ye kadar olan dönemde 70’in üzerinde ülkeye ihracat yaptı. Ağırlıklı olarak Ege Bölgesi’nden yapılan ihracattan 510 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Kuru üzümde en fazla ihracat geleneksel pazar olan İngiltere’ye yapıldı. Kuru üzümde bu yıl 271 bin ton ürün beklenirken yeni sezonda ihracatın ilk haftası geride kaldı. Sezon sonunda ise yeniden yarım milyar dolarlık ihracat rakamının aşılması hedefleniyor.

Kuru kayısıda Çin'e ihracat yüzde 66 arttı

Türkiye’nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu bir diğer ürün kuru kayısıda da geçen sezon 80’in üzerinde ülkede Türk kayısı sofraları süsledi. Sezonun başladığı 1 Ağustos 2019’dan 31 Temmuz 2020 ‘ye kadar olan dönemde kayısı ihracatı bir önceki sezona göre yüzde 1 artarak 250 milyon 802 bin dolardan 253 milyon 392 bin dolara çıktı. Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 24 milyon dolarla Almanya yer aldı. Kuru kayısıda en dikkat çekici artış ise Çin pazarında yaşandı. Bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki sezona göre yüzde 66 artarak 2 milyon 992 bin dolardan 4 milyon 981 bin dolara çıktı. 1 Ağustos 2020’den 5 Eylül 2020’ye kadar olan süreçte gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 26 milyon 743 bin dolar oldu.