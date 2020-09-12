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Ekonomi Kuru üzüm bedelleri hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Kuru üzüm bedelleri hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül’den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin dün yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:54:00 -
Kuru üzüm bedelleri hesaplara yatırıldı

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, “TMO’ya 7 Eylül’den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün (dün) yatırılmıştır. Ürününü TMO’ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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