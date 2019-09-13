Fazlasıyla tükettiğimiz reçelleri her daim taze meyvelerle yapıyoruz. Peki ama kuru meyvelerdem reçel olmaz mı? Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kuru meyveyle reçel yapılabildiğini birçok kişi bilmiyor. Fakat aradaki fark gerçekten de anlaşılmıyor. Oldukça lezzetli ve kıvamında bir reçel tarifi için ahberimizi okumaya devam edin...

Malzemeler

500 gr kuru kayısı

2,5 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

Öncelikle kayısıları 10 dakika kadar haşlayın. Ardından tenceredeki suyu süzün.

Kayısıları küçük küçük doğrayıp, tencereye tekrar alın.

Üzerini 2 parmak geçecek kadar su, şeker ve limon suyu ekleyin.

Kıvam alana kadar kaynatın.

Sıcakken kavanoza doldurun ve soğuduktan sonra kapaklarını kapatın.

Şimdiden afiyet olsun...

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