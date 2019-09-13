0553 313 94 23

Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?

Fazlasıyla tükettiğimiz reçelleri her daim taze meyvelerle yapıyoruz. Peki ama kuru meyvelerdem reçel olmaz mı? Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 13:18
Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?

Fazlasıyla tükettiğimiz reçelleri her daim taze meyvelerle yapıyoruz. Peki ama kuru meyvelerdem reçel olmaz mı? Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır? İşte detaylar...

Kuru meyveyle reçel yapılabildiğini birçok kişi bilmiyor. Fakat aradaki fark gerçekten de anlaşılmıyor. Oldukça lezzetli ve kıvamında bir reçel tarifi için ahberimizi okumaya devam edin...

Malzemeler

  • 500 gr kuru kayısı
  • 2,5 su bardağı şeker
  • Yarım limon suyu

Öncelikle kayısıları 10 dakika kadar haşlayın. Ardından tenceredeki suyu süzün.

Kayısıları küçük küçük doğrayıp, tencereye tekrar alın.

Üzerini 2 parmak geçecek kadar su, şeker ve limon suyu ekleyin.

Kıvam alana kadar kaynatın.

Sıcakken kavanoza doldurun ve soğuduktan sonra kapaklarını kapatın.

Şimdiden afiyet olsun...

Ham incir reçeli tarifi | Tam kıvamında reçel nasıl yapılır?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:18
  1. Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?
  2. kuru kayısı reçeli
  3. reçel tarifi
  4. kuru kayısı reçeli nasıl yapılır
  5. kuru kayısı reçeli tarifi
  6. kayııs reçeli nasıl yapılır
  7. reçel nasıl yapılır
  8. kuru kayısı reçeli püf noktası
  9. kuru kayısı reçeli portakal ağacı
  10. 1 kilo kuru kayısı reçeli nasıl yapılır
  11. güneşte kurutulmuş kayısı reçeli
  12. dondurulmuş kayısı reçeli nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel dönüşüm ve tarih”
    1. Başkan Batur: “Önceliğimiz kentsel..
    2. Göztepe’de kadro değişiyor
    3. Matematikçiler Derneği Başkanı'nın..
    4. Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı..
    5. Milli Savunma Bakanlığından Diyarbakır..
    6. ‘HP’ dünyanın ilk toner doldurulabilir..
    7. Malatya'da telefon dolandırıcılığına..
    8. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    9. Başkan Büyükkılıç’tan Sporun Kalbine..
    10. "Şampiyon olacağımıza çok inanıyorum"
    11. Bahamalar’da bin 300 kişiden haber..
    12. Elektrik faturasında yüzde 10 iade..
    13. Hindistan’da bakanlık ofisinde yangın
    14. Kuru kayısı reçeli nasıl yapılır?
    15. Erkeklerin yüzde 50’den fazlası..
    16. İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil:..
    17. Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
    18. Okullara TYP’den 630 kişi işe alınacak
    19. Hakkari’de kantin denetimi
    20. Elektrik faturasında iade anlaşması..
    21. Başkan Fatma Şahin, gurme ve..
    22. Akupunktur, geleneksel ve tamamlayıcı..
    23. İlik bekleyen öğretim görevlisi..
    24. Orman Genel Müdürlüğü 5 bin personel..
    25. Motosikletin savrulup park halindeki..
    26. İki kardeşi birer günün arayla..
    27. Yerli pamuk ithal pamuğun önüne..
    28. Turistleri gasp ediyorlardı
    29. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    30. İstanbul'da şiddetli rüzgar
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!