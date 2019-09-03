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Kuru incirin ihracat yolcuğu 26 Eylül’de başlayacak

Türk kuru incirinin dünya sofralarını süslemesi için 2019/20 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu, 26 Eylül tarihinde başlayacak.

03 Eylül 2019 Salı 10:20
Kuru incirin ihracat yolcuğu 26 Eylül’de başlayacak

Türk kuru incirinin dünya sofralarını süslemesi için 2019/20 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu, 26 Eylül tarihinde başlayacak.


"Cennet meyvesi" olarak bilinen Türk kuru incirinin dünya sofralarını süslemesi için 2019/20 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu, 26 Eylül tarihinde başlayacak. Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul İhracatçı Birliklerine üye kuru incir ihracatçısı firmalar,Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin 2019/20 sezonunda ilk ihracat tarihi belirlendi. Toplantıya katılan firmalar, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu’nun önerdiği 26 Eylül Perşembe gününü ilk ihraç tarihi olarak kabul etti. Toplantıda alınan ve Kuru Meyve Sektör Kurulu tarafından onaylanan bu tarih, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve akabinde Ticaret Bakanlığından alınacak onay sonrasında resmiyet kazanacak ve uygulamaya geçecek.



Kuru incir ihracatı 220 milyon dolar oldu


Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2018/19 sezonunda kuru incirin 31 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 57 bin ton karşılığı 220 milyon dolar olduğunu, 2017/18 sezonuna göre miktar bazında yüzde 9, değer bazında ise yüzde 18 düşüş yaşandığını, kuru incir ihracatında en fazla ihracat yapılan ülkelerin ise Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere olduğunu dile getirdi.



"Paniğe gerek yok, 150 bin ton kuru incir olsa satarız"


Kuru incirin 2019/20 sezonundaki kalitesinin çok iyi olduğuna işaret eden Celep, “Kuru incir bir ekolojik üstünlüğümüzün olduğu bir ürün. Bu yıl 89 bin tonluk rekoltemiz var. Bu paniğe yol açmamalı. 150 bin ton incirimiz olsa da bunu pazarlayabilecek konumdayız. Çünkü incir artık sezonluk değil 12 aylık bir ürün haline geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile sürekli iletişim halindeyiz. Kuru incirde fiyatlarda bir dalgalanma olduğu takdirde Tarım ve Orman Bakanlığımız, TMO aracılığıyla fındık ve kuru üzümde yaptıkları gibi piyasadan kuru incir satın alarak piyasayı regüle edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:20
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