Kuru incirde kaliteyi artırma çalışmalarına ihracatçı desteği

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünü kuru incirde verim, kalite ve gıda güvenliğini arttırmak için üreticilere kerevet, ilek filesi ve ekşilik böceği çekici yem tuzağı dağıttı.

Birlik Başkanı Birol Celep, yaptığı yazılı açıklamada kuru incirin hızlı ve sağlıklı kurutulmasını, aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemeyi istediklerini belirtti.

Bu yıl 22 bin kerevet yaptırarak üreticilerle buluşturduklarını aktaran Celep, "Aydın Ticaret Borsası ve Nazilli Ticaret Borsası yaptırdıkları biner kerevet ile projemize destek verdi. Kerevetlerin ücretsiz dağıtımını da Aydın ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ve destekleriyle belirlenen köylerde yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaklaşık 5 bin ekşilik böceği tuzağı, 2 milyon ilek filesi ve bin hasat filesini de üreticiye ücretsiz temin ettiklerini bildiren Celep, "Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmha Projesi"ne de devam edildiğine dikkati çekti.

İşletmelerde aflatoksin kontrollerinde ayıklanan incirlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı tesislerde imha edildiğine işaret eden Celep, şunları kaydetti:

"20 yıldır her yıl ortalama 500 bin kilogram kuru inciri insan sağlığına zarar vermemesi için toplayıp imha ediyoruz. Öte yandan kuru incir sezonu boyunca bilgilendirme broşürleri, sosyal medya paylaşımları ve SMS'lerle üreticilere ulaşıyoruz. Bu çalışmalar için 2020 yılında 1 milyon 60 bin lira bütçe ayırdık."

- Kuru incir ihracatı 67 bin tonu aştı



Bu arada, Türkiye, 2019-2020 sezonunun başladığı 26 Eylül 2019'dan 5 Eylül 2020 tarihine kadar 67 bin 46 ton kuru incir ihraç ederek, 233 milyon 452 bin dolar döviz elde etti. Kuru incir ihracatı, bir önceki sezona göre miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 5 artış kaydetti.



Ege'de üretilen kuru incir, Almanya, Fransa, ABD başta olmak üzere 106 ülkeye ihraç edildi.

