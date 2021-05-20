Kuru çaya zam talebi

Ergan, bunun 752 bin tonunu ÇAYKUR’un; 693 bin tonunu ise özel sektörün işleyerek kuru çaya dönüştürdüğünü aktardı. Özel sektörün üreticinin ürününü değerlendirdiğini belirten Ergan şunları kaydetti: “Firmaları mağdur etmeyecek, ayakta tutacak alım ve fiyat politikaları ihmal edilmemelidir. Bunun için de devlet desteğiyle piyasayı yönlendiren ÇAYKUR’un sezon başında hemen kuru çay satış fiyatlarını asgari yaş yaprağa yapılan oranda artırması gerekiyor. Aksi takdirde firmalar ayakta duramayacaktır. Bu durum da ister istemez üreticiye olumsuz yansıyacaktır.”