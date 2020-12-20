Kürtlerin değil Kandil’in vekilleri

Görünürde siyasi parti gibi teşkilatlansa da özünde terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı gibi davranan HDP milletvekilleri, Kürt halkının siyasi iradesini de istismar ediyor. Haklarında açılmış onlarca soruşturma bulunan HDP’li vekiller hem Türk demokrasisini manipüle ediyor hem de Kürt kardeşlerimizin oylarını terör baronlarına peşkeş çekiyor. 27. Dönemde HDP sıralarında siyaset yapan 12 milletvekili hakkında soruşturma açılırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan isimler de yer alıyor. 2 HDP’li ismin de vekillikleri düşürülürken, birçok isim hakkında da fezleke bulunuyor.

Tetikçilik yapıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Van Milletvekili Sezai Temelli’nin, ‘Barış Pınarı Harekatı’nı ‘Meşru olmayan savaş’ olarak nitelendirmesine üzerine ‘Terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle’ haklarında soruşturma açıldı. Dosyada HDP Milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Berdan Öztürk’te yer alıyor. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ‘Terör örgütü üyeliği’den hapiz ceza aldı. Güven, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Farisoğulları’nın da 9 yıllık cezası onandı. Her iki ismin de vekillikleri düşürüldü.

Kandil’in emri altındalar

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da ‘tecrite karşı özgürlük’ mitinginde yaptığı konuşmada terör elebaşından ‘Sayın Öcalan’ diye bahsetmiş ve örgüt propagandası yapmıştı. Aynı mitingte Kemalbay ile birlikte konuşma yapan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında da soruşturma açılmıştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ ise Öcalan için açlık grevi yapan isimler arasındaydı. Öcalan lehine yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. HDP’li Dersim Dağ’ın kardeşi terörist Mazlum Dağ, Erbil’deki diplomatımız Osman Köse’yi şehit etmişti.

Teröristleri kollayıp koruyorlar

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında terör örgütüne yardım ve yataklıktan soruşturma başlatıldı. Sarısaç, terörist Y.D’yi evinde saklamış, daha sonra güvenlik güçlerini yaptığı operasyonla eli kanlı hain gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, halkı kin ve nefrete teşvik etmek gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, manipülatif içerikli paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı. HDP Eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan halen tutuklu bulunuyor.