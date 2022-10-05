  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti herkesi televizyon başına çağırmıştı! Erdoğan'ın ne açıklayacağı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Başındaki örtüsüyle kalça şovu yaptı, daracık kotu isyan ettirdi!

Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon

Tüm tuşlara aynı anda basmaya başladılar! Cemil Kılıç’ın Kılıçdaroğlu iddiası: ‘Hz. Muhammed’in soyundan geliyor’

Fiyatlar düştü ama nafile Otomobil piyasasına TOGG damgası

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi! MEB, flaş duyuruyu az önce yaptı

Topraksız tarım yaptı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu

Babacan bunu duyunca resmen çılgına dönecek! Akşener'den öyle bir gol yedi ki...
Medya Kurtlar Vadisi'nin yıldızını Araplar kaptı! Bombayı patlattılar
Medya

Kurtlar Vadisi'nin yıldızını Araplar kaptı! Bombayı patlattılar

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Abdülhey karakteri ile izleyenlerin gönlünde taht kuran Kenan Çoban, Arap televizyon dizisi Al Hayba'da rol aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 14:35:00 - 2022-10-05 14:35:59
Kurtlar Vadisi'nin yıldızını Araplar kaptı! Bombayı patlattılar

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, Arap televizyon dizisi Al Hayba'nın film versiyonunda başrol oynadı.

Beğenilen Arap televizyon dizisi Al Hayba, beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor. Kenan Çoban'ın başrole hayat verdiği filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti.

Adile Sultan Kasrı, Belgrad Ormanı, Balat, Rumeli Feneri ve Zeyrek'de çekimleri yapılan filmin Türk başrol oyuncusu Kenan Çoban, Ozar karakterini canlandırdı. Çoğunlukla aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmde Kenan Çoban, Taim Hasanla başrolü paylaştı. Al Hayba Orta Doğu ve Kanada' da 29 Eylül'de vizyona girdi ve seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Samer Al Barkawi'nin yönettiği ve yapımcılığını Cedars Art Production yaptığı Arap drama televizyon dizisi AL Hayba, Suriye ve Lübnan arasından bulunan bir bölge ve bu bölgeyi kontrol etmek isteyen kişilerin verdiği savaş mücadelesi ile birlikte imkansız bir aşkı anlatıyor. Beş sezon Orta Doğu'da yayınlanan dizi büyük ses getirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23