Kurtlar Vadisi'nin yıldızını Araplar kaptı! Bombayı patlattılar

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban, Arap televizyon dizisi Al Hayba'nın film versiyonunda başrol oynadı.

Beğenilen Arap televizyon dizisi Al Hayba, beyaz perdede izleyicisiyle buluşuyor. Kenan Çoban'ın başrole hayat verdiği filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleşti.

Adile Sultan Kasrı, Belgrad Ormanı, Balat, Rumeli Feneri ve Zeyrek'de çekimleri yapılan filmin Türk başrol oyuncusu Kenan Çoban, Ozar karakterini canlandırdı. Çoğunlukla aksiyon sahnelerinin yer aldığı filmde Kenan Çoban, Taim Hasanla başrolü paylaştı. Al Hayba Orta Doğu ve Kanada' da 29 Eylül'de vizyona girdi ve seyirci tarafından büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Samer Al Barkawi'nin yönettiği ve yapımcılığını Cedars Art Production yaptığı Arap drama televizyon dizisi AL Hayba, Suriye ve Lübnan arasından bulunan bir bölge ve bu bölgeyi kontrol etmek isteyen kişilerin verdiği savaş mücadelesi ile birlikte imkansız bir aşkı anlatıyor. Beş sezon Orta Doğu'da yayınlanan dizi büyük ses getirdi.