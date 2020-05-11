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Yerel

Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler

Erzincan’ın Mercan Beldesinde etrafı demir tellerle çevrili alanda sıkışan yavru dağ keçisi, yoldan geçen motosikletçiler tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 08:38:50 -
Kurtardıkları dağ keçisiyle bol bol fotoğraf çekildiler

Erzincan’ın Mercan Beldesinde etrafı demir tellerle çevrili alanda sıkışan yavru dağ keçisi, yoldan geçen motosikletçiler tarafından fark edilerek kurtarıldı. Keçiyi kurtaran motosikletçiler, keçiyi doğaya salmadan önce bol bol fotoğraf çektirdi.


Erzincan Enduro Motosiklet Kulübü mensupları hafta sonu motosikletleriyle Mercan Beldesinin kırsalında gezi yaptı. Kırsalda motosiklet süren grup, Kılıçkaya Köyü yakınlarında etrafı demir tellerle çevrili alanda bir dağ keçisinin sıkıştığını fark etti. Gruptan Ali Zaimoğlu, demir telleri aşarak yavru dağ keçisini yakaladı. Keçi kurtarılarak demir tellerle çevrili alanın dışarısına çıkarıldı.


Motosiklet Kulübü mensupları dağ keçisini doğaya salmadan önce bol bol fotoğraf çektirdi.


Doğaya salınan yavru dağ keçisi dağın eteklerinde bekleyen ailesinin yanına koşarak gitti.

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