Kurtaran 2021 tatbikatı gurur ve güven verdi

24 Eylül’e kadar sürecek tatbikatın tıbbi safhasında görev alan Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi ve Paraşütle Arama Kurtarma Timi, görevlerini başarıyla tamamlayarak gurur ve güven verdi. Aksaz Deniz Üssü toplantı salonundaki Seçkin Gözlemci Günü Brifingi’nde konuşan Deniz Albay Özgür Kenan Tansoy, "Tatbikatın maksadı, NATO üyesi ülkelerin envanterlerinde bulunan kurtarma unsurlarının birbirleri ile entegre bir şekilde kullanılarak çok uluslu bir operasyon ile kurtarılması, kurtarma unsurlarının konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde transfer edilebilmesi yöntemlerinin denenmesi ve geliştirmesidir” dedi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateyn, tank çıkarma gemisi, denizaltı kurtarma gemisi, kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, mayın avlama gemisi, 2 denizaltı, deniz karakol uçağı, 2 helikopter, paraşütle arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deniz kazasına müdahale edildi. Tatbikatta, Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) Timi uçaktan paraşütle atlayarak kazazedeleri sudan çıkardı. Kurtarma ekipleri kazazedeleri can sallarına alıp ilk yardım uyguladı. Daha sonra kazazedeler ileri tetkik ve tedavileri için bölgeye gelen TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisine nakledildi. Tatbikat kapsamında bölgeye hava yoluyla intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı. Tatbikat, 24 Eylül’de sona erecek.