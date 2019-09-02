Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, CHP’li İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gidişine tepki gösterdi: İmamoğlu müstemleke valisi gibi Diyarbakır'a gitti

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun PKK/HDP’li başkanları ziyaret ederek onları teselli etmesini “skandal” olarak değerlendirdi.

“Müstemleke valisi gibi Diyarbakır’a gitti”

İstanbul’u sel götürürken tatile devam eden ve HDP’liler için anında tweeti atan Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK bağlantılarından dolayı görevden uzaklaştırılan başkanlara destek için Diyarbakır’a gitmesine tepki gösteren Galip İlhaner, “Ekrem bey dindar Atatürk rolünü oynuyor. Maceralara çok meraklı olduğu anlaşılan Ekrem beyin maceraları devam ediyor. Müstemleke valisi gibi hareket ederek, Diyarbakır’a gitti. Adeta başka bir ülkeye gidiyor gibi bir hava oluşturdu. Halbuki Türkiye’nin 81 ilinden biri olan Diyarbekir’e gitti.” şeklinde konuştu.

“CHP Süpermen gibi PKK’yı marjinalleşmekten kurtarmaya çalışıyor”

Diyarbakır’ın İslami kimliğinden dolayı PKK/HDP’nin rahatsız olduğunu hatırlatan Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP ve PKK aşkı, adeta Leyla ile Mecnun aşkına dönüştü. CHP, tek parti dönemi uygulamaları ve Kemalist zihniyetin bir ürünü olan PKK (HDP), CHP zihniyetinin bir sonucu olan PKK, kendisini ortaya çıkaran sebeple ittifak yapıyor. Türkiye, PKK (HDP)’yı marjinalleştirme fırsatını yakalamışken, CHP yine sahnede Süpermen gibi PKK’yı marjinalleşmekten kurtarmaya çalışıyor. Ekrem bey İstanbul’u bırakmış, din, Atatürk, Kürt istismarı ile başkan olmanın hayallerini kuruyor şimdiden. Kendisi maceraya kapılmış, memleketi de maceraya sürüklüyor.

“Ekrem beyin dindar Atatürk’e oynaması, bir FETÖ taktiğidir”

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirilerini sürdüren Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kürtler PKK’ya karşı çıkıp bedel öderken, Ekrem bey PKK ile, Cemil Bayık, Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş, … gibi PKK’lılarla işbirliği yapıp İstanbul’a belediye başkanı seçiliyor. Ondan sonra efendim Kürtler PKK’yı destekliyor, Kürtler PKK’ya karşı çıksın edebiyatı yapıyorlar. Ekrem bey dindar Atatürk’e oynuyor. Ekrem beyin dindar Atatürk’e oynaması, bir FETÖ taktiğidir. Hem dindar Atatürk’e oynuyor hem kurtarıcı rolüne bürünüyor. Ekrem beyin dindar Atatürk’e oynaması, bir FETÖ taktiğidir. Hem dindar Atatürk’e oynuyor hem kurtarıcı rolüne bürünüyor. PKK’ya özerklik verip, başkan olmak istiyor.PKK özerklik istiyor. CHP başkanlık istiyor. İşte PKK ile CHP aşkını alevlendiren konu budur. Bu da Türkiye’nin felaketi demek. Kısacası Ekrem beyi Erdoğan sonrası başkanlığa hazırlıyorlar. Ya Ekrem bey ya Ali Koç. İkisinden birini kullanacaklar.”