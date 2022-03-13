Kurretülayn Matur kimdir? Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur nereli?

Eski Survivor yarışmacısı ve Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi kimdir merak ediliyor. Peki, Kurretülayn Matur kimdir? Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Kurretülayn Matur kimdir?

Kurretülayn Matur 31 Ekim 1990 yılında Ankara/Keçiören dünyaya geldi. Baba tarafından Mardinli, anne tarafından ise Ispartalıdır. İstanbul Üniversitesinden mezun olan Kurretülayn Matur aynı zamanda İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih Sanat tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. 2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini oynadı. 2014 yılında yayınlanan "Ütopya" adlı yarışmayla adından söz ettirdi. Kurretülayn Matur, bu yarışmada tanıştığı Semih Öztürk ile uzun bir sevgililik döneminin ardından nikah masasına oturdu. Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.

Kurretülayn ismi ne anlama gelir?

Kurretülayn Matur Arapça bir kelimedir. Kurretülayn Matur isminin anlamı Nur Gözlü demektir.