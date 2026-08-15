Kuriş suç örgütüne darbe FETÖ'cü hainleri zıplattı

Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiği belirtilen Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonlar sonrası FETÖ'ci hainler peş peşe açıklama yaptı. Haber 7’de yer alan haberde yer alan detaylar dikkat çekti. Daha önce dosyada, bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitlerin bulunduğu öğrenilmişti. Bu rakamın suçtan elde edilen gelirle bağlantısı ve para transferlerinin hukuki niteliği ise devam eden mali incelemeler sonucunda netleşecek.

FETÖ’cü kadınların para toplama tecrübesinden faydalandılar

Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesinin ardından gizliliğin en üst seviyeye yükseltilmesinin yanı sıra yurtdışı faaliyetlerin artırıldığı, FETÖ mensuplarının akıma kazandırılmasın yönünde çalışmalar yapıldığı, özellikle FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerinin ciddi şekilde arttığının üst yönetim tarafından değerlendirme toplantısında ele alındığı belirtildi.

Açıklamalar peş peşe geldi

Alihan Kuriş suç örgütünde lider kadrosunun yakalanmasının ardından FETÖ'cü Emre Uslu’dan Ahmet Kurucan ve Kemal Gülen’e, Ekrem Dumanlı’dan Adem Yavuz Arslan'a kadar pek isim aynı söylemle devleti hedef aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örgütün Köln'de 70 milyon dolarlık bir merkez inşa ettiğini ve faaliyetlerin buraya taşınacağının değerlendirildiğini söylemişti.

“Böyle saçma sapan suçlama mı olur?”

Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, önceki gün Tr724’teki canlı yayınında şunları söyledi:

“Cemaatleri, tarikatları bitirme adına başka kılıflar bularak, yok efendim Köln’de bir merkez açacaklarmış da 70 milyon avro değerindeymiş de… Sana ne kardeşim, adam açacaksa açacak. Böyle saçma sapan suçlama mı olur? İçişleri Bakanı bir şey konuşuyor, Adalet Bakanı bir şey konuşuyor.”

Firari Adem Yavuz Arslan ise “Haber adı altında sürekli işte Mavi Takkeliler, Süleymancılar, şurayı ele geçirdiler, burayı ele geçirdiler, sürekli bir hedef gösterme var” ifadelerini kullandı.

FETÖ tetikçisi Emre Uslu da ise “Önce Gülen cemaati daha sonra diğer cemaatleri böldüler, parçaladılar. Şimdi de Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin talebelerine, onun kurmuş olduğu cemaate operasyon yaptılar” dedi.

Fetullah Gülen'in damadın Süleymancılar sahip çıktı

Fetullah Gülen'in damadı Ahmet Kurucan da Süleymancılar operasyonuna FETÖ üzerinden sahip çıktı. Kurucan, "Dün Hizmet Hareketine yapılan hukuksuzluk karşısında sesimi yükseltirken hangi ilkeleri savunduysam, bugün Süleymanlılar cemaatine yönelik operasyon karşısında da aynı ilkeleri savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kurucan bununla da yetinmedi. FETÖ bağlantılı TR724'te yayımlanan yazısına "Ben bu filmi gördüm" başlığını attı.

Böylece Kurucan, Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturmayı doğrudan FETÖ'nün geçmişte kullandığı "hukuksuzluk" söylemiyle yan yana getirdi.

Gülen'in yeğeni Kemal Gülen de Süleymancılar yapılanmasına yönelik operasyonun ardından devreye girdi. Kemal Gülen, "Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin talebelerine yönelik yapılan operasyonları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Gülen, yapılanmanın "suç örgütü" olarak gösterildiğini söyleyerek soruşturmayı siyasi olmakla suçladı.

FETÖ elebaşının aile çevresi de Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturmaya karşı çıkan isimler arasına katıldı.