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Yerel 'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
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'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son zamanlarda sıkça görülmeye başlanan 'Kurgu trafik kazası' operasyonlarına Batman’da eklendi. Kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 43 zanlı gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sahte trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturmada, Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

İncelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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