Küreselciler peşini bırakmıyor: Trump Mahkemeye çıkacak!
Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili Miami’de hakim karşısına çıkacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili Miami’de hakim karşısına çıkacak.
Trump, hakim karşısına çıkacağı Miami'ye ulaştı. Şehirde güvenlik önlemleri artırılırken Miami Polis Şefi Manny Morales, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dava nedeniyle yapılacak gösterilere karşı tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
İddianame 37 suçlama içeriyor
Eski Başkan, hakkında hazırlanan ve 37 ayrı suçlamayı içeren iddianame için bugün Miami’deki Wilkie D. Fergusson Jr. Mahkemesinde yerel saatle 15.00 civarında hakim karşısına çıkacak.