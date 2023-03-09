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Ekonomi Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Ekonomi

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 09:34:00 -
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

Enflasyon riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, özellikle ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik sinyaller gelmeye ve fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna dün de Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın 21-22 Mart'ta gerçekleşecek toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını, açıklanacak verilerin analiz edileceğini söyledi.

Powell, verilerin bütününün daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu göstermesi halinde faiz artışlarının hızını artırmaya hazır olduklarını yineleyerek, "Bu konuda alınmış bir karar olmadığını vurguluyorum." dedi.

Mart ayı toplantısına ilişkin yaklaşımlarının sorulması üzerine ise Powell, JOLTS Açık İş Sayısı, cuma günü açıklanacak istihdam raporu ve gelecek hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin önemli olduğu yanıtını verdi.
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ABD'de dün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı ocakta bir önceki aya kıyasla 410 bin azalarak 10 milyon 824 bine düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ülkede özel sektör istihdamı da şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, Fed'in dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda ise genel ekonomik faaliyetin 2023'ün başlarında "biraz" arttığı bildirildi. Birçok bölgede fiyat artışlarının yavaşlamasına rağmen enflasyonist baskıların yaygın olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı hale gelmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 79'a yükselirken, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda da 25 baz puan faiz artışı yapılmaasına kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz ayındaki toplantıya ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, temmuzda en az 25 baz puan daha faiz artırılacağına ilişkin beklentiler yüzde 42 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklendiğini kaydederek, varlık fiyatlarında oynaklığın devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa'da da ekonomik aktivite güçlü sinyaller vermeye devam ederken, dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,5 artarak beklentileri geride bıraktı.

Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 1,8 büyürken, çeyreklik bazda değişim göstermedi.

Analistler, bölgedeki enflasyon baskısının gündemde kalmaya devam ederek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daralttığını kaydetti.

Dün, bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2022'nin 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında kaldı.

Çin'de, enflasyon önemli oranda yavaşlarken, üretici fiyatları gerilemeye devam etti. Bu durum ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin endişeleri tekrar gündeme getirdi. Ülkede TÜFE yıllık yüzde 1 artarken, ÜFE yıllık bazda yüzde 1,4 geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde, dün banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,05 üzerinde 5.438,38 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 18,9442'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde para ve banka istatisikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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