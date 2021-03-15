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Teknoloji ‘Küresel dönüm noktası’ diyerek açıkladılar! Türk SİHA’larına ABD’den övgü
Teknoloji

‘Küresel dönüm noktası’ diyerek açıkladılar! Türk SİHA’larına ABD’den övgü

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ı bozguna uğratırken kullandığı Türk İHA/SİHA teknolojisi bu gelişmeler sonrası küresel çapta konuşuldu. Türk SİHA teknolojisine yönelik yeni bir övgü ise ABD’li politik analiz sitesinden geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 15:51:00 -
‘Küresel dönüm noktası’ diyerek açıkladılar! Türk SİHA’larına ABD’den övgü

Türkiye'nin asker alandaki teknolojik mücadelenin seyrini değiştiren ve küresel çapta ses getiren SİHA teknolojisi, dünyanın ilgisini üzerinde tutmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde vazgeçilmez aktörlerden olan Türk Bayraktar TB2, art arda analizlere konu oluyor.

Her türlü askeri ekipmana karşı başarı sağlıyor

ABD'li dış politika analiz sitesi Foreign Policy in Focus (FPIF), Conn Hallinan imzasıyla yayınladığı bir makalede Türk SİHA'larına yönelik övgü içeren ifadeler kullandı. Hallinan, kaleme aldığı analizde, Azerbaycan'ın Ermenistan zaferinin ardından yeni SİHA teknolojisinin küresel bir dönüm noktası olduğu vurgusunu yaptı.

Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2'ler sayesinde savaş alanında Ermenistan'a karşı büyük avantaj sağladığını söyleyen Hallinan, bu teknolojinin savaşların seyrini değiştireceği ifadelerine de yer verdi.

Makalede, "Azerbaycan-Ermenistan savaşında gördüğümüz SİHA teknolojisi, zırhlı araçları demode hale getiren ve en karmaşık uçaksavar sistemlerini bozan bir sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor." sözlerini kullanan Hallinan, SİHA teknolojisinin kesin sonuç veren ve kolay entegre edilebilen ekonomik sistemler olmasıyla da öne çıktığına dikkat çekti.

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