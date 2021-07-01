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Ekonomi Kurbanlıklar satışa sunuluyor! Fiyatlar bin 500 liradan başlıyor
Ekonomi

Kurbanlıklar satışa sunuluyor! Fiyatlar bin 500 liradan başlıyor

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Kurbanlıklar da pazarlarda yerlerini alıyor. Pazarlarda küçükbaş hayvanlar bin 500 liradan, büyükbaşlar ise 8 bin liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:47:00 -
Kurbanlıklar satışa sunuluyor! Fiyatlar bin 500 liradan başlıyor

Buğra Kardan

20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Kurbanlıklar pazarlara geliyor.

Fiyatlar belli oldu

Fiyatlar da şekilleniyor. Fiyatlar 2020’yle aynı olup küçükbaşlar bin 500 lira ila 3 bin 500 liradan, büyükbaşlar 8 bin lira ila 30 bin liradan alıcı buluyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da her platformda fiyatlarda önemli bir oynama görülmediğini dile getiriyor. Yalçındağ, tüketicilere ise “Daha ekonomik olan küçükbaş kurbanlıkları tercih etmenizde yarar var” diye sesleniyor.

Vekaletle kesim öne çıkacak

Bu sene vekaletle kurban kesiminin de ön planda olacağını vurgulayan Yalçındağ, “Derneklere peş peşe bağış gelecek. Pandemi tehdidi dikkate alınacak ve hayvan satış alanlarına gitmekten kaçınılacak” diyor. Kurban Bayramı’nın ardından et satışlarının gerileyeceğini kaydeden Yalçındağ, “Doğal olarak ürün fiyatlarında ibre aşağı dönecek” ifadesini kullanıyor.

İşte o tedbirler

Öte yandan Covid-19’a karşı kurban pazarlarında sıkı tedbirler alınacak. Bu tedbirler şöyle:

Satış alanlarında hijyen kurallarına uyulacak, sosyal mesafe korunacak.

Giriş kapılarında dezenfektan bulundurulacak.

Uygun yerlere Covid-19’dan korunma yollarını içeren tabelalar asılacak.

Kurban pazarlarına gelenlerin vücut ısıları ölçülecek.

Müşterilerin pazarlarda maskesiz dolaşmaları önlenecek.

Satış alanlarında çok zaman harcayanlar uyarılacak.

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