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Aktüel

Kurbanlıklar korona gölgesinde yola çıkmaya başladı

Türkiye’nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden biri olan Ağrı’da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:13:04 -
Kurbanlıklar korona gölgesinde yola çıkmaya başladı

Türkiye’nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden biri olan Ağrı’da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı. Hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı’da da pazarlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan kurbanlıklar da tırlarla batı illerine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.



“Korona nedeniyle bu sene fazla umudumuz yok”


Ağrı’da geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlar besledikleri kurbanlıkları Ankara, İzmir, Bursa, Adana gibi birçok ile gönderiyor. Kurban Bayramı’nda satmak için beslediği 28 hayvanı Ankara’ya göndermek için tıra yüklediğini söyleyen hayvan çiftliği sahibi olan Can Arslan, “ Biz bu çiftlikte sekiz ay boyunca hayvanlarımıza baktık. Hayvanlarımızı Ankara’ya gönderdik. Sekiz ay boyunca bayağı emek verdik. Saman ve yem çok pahalıydı. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Korona nedeniyle bu sene fazla umudumuz yok. İnsanlar maddi durum sıkıntısı çekiyor. Hayvanların tanesi 13 bin TL’ye giderse bizi kurtarır. Bunun aşağısına giderse biz zarar ederiz. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. İnşallah herkes istediği fiyata hayvanlarını satar. İnşallah satışlar istediğimiz gibi geçer ”ifadelerine yer verdi.

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