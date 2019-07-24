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Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı’na bir aydan kısa bir süre kala kurban piyasasında hareketlenmeye başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı’na bir aydan kısa bir süre kala kurban piyasasında hareketlenmeye başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 ile 10 arasında bir artış yaşanıyor.


Niğde’de üreticileri kurbanlıklarını pazarlamaya başladı. Büyükbaş üreticileri geçen yıla oranla artışın yaşanacağını ancak üreticinin yem fiyatlarının artmasından dolayı artı bir gelir elde etmediğini söylediler.


Niğde’de kurbanlık hayvan sıkıntısı olmadığını ifade eden Niğde İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Aliyye Yılmaz, “Vatandaşlarımızın kurbanlıkları direkt üreticilerden almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bununla ilgili olarak aylardır kurbanlık hazırlamak için mücadele eden üreticilerimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.


Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulunan Yılmaz, "Büyükbaş erkek tosun fiyatı, canlı kilosu 19 ila 21 lira arasında, küçükbaş hayvanlar içinde kilo başına belirlenen fiyat (şişek ve toklu) 19 ila 21 lira arasında değişmektedir. Düve fiyatları 15 ila 17 lira arasında değişmektedir. Bu fiyat artışının, girdi maliyetlerini, yem fiyatlarını düşündüğümüzde kayda değer bir artış olmadığını görüyoruz. Yetiştiricinin hayvan beslemek için almış olduğu sığır besi yemi geçen sene 60-65 TL (torba) iken bu sene aynı yem 85-90 TL aralığına çıkmıştır. Hayvan fiyatlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış olurken yem fiyatlarındaki artış yüzde 25 ila yüzde 30 arasında gerçekleşmiştir. Kaba yemi, silajı, arpayı, yoncayı da eklersek arada çok ciddi bir uçurum oluşmaktadır" dedi.



Kurban alırken dikkat


Kurbanlık fiyatlarında girdi rakamlarının yükselmesi dolayısıyla bir artış yaşanacağını ve kurbanlık alımıyla ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Yılmaz, “Kurban Bayramı’na 1 aydan kısa bir süre kala kurbanlık piyasasında da canlanma başladı. Vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık fiyatı araştırması yapıyor. Niğde ilimiz hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Yeterli sayıda hayvan bulunmaktadır. Hayvanın, küpesine, yaşının tutup tutmadığına, boy yapılarına, sağlık kontrollerine dikkat edilmesi gerekiyor’’ diye konuştu.



"Donmuş et istemiyoruz"


Donmuş et ithalatına karşı olduğunu ifade eden Üretici Remzi Selçuk, "Bizim tek isteğimiz var ithalatın kesilmesi değil donmuş etin getirilmemesini istiyoruz. Biz torunlarına yetecek kadar yetecek hayvanımız var. Kurbanlıkta satışlar başladı ama siftah yapmadık" dedi.



Marketler yerel üreticiyi zora soktu


İbrahim Üçler, "Hayvanlarımızı kestirmek için müşteri bulamıyoruz ama büyük marketlerin kredi kartlarına taksit yaptığı için bizim kurbanlıklarımızı satamıyoruz. Biz kendimiz boşa çabalıyoruz. Marketler bu işe giriyor fiyatı düşürüyor ama biz doğal satıyoruz. Hayvanların yaşları dolmuş tırnakları büyümüş vatandaş gelip seçip alıyor. Biz bu konunun denetim altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54
  1. doğa

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