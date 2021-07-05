Kurbanlık temininde sorun yaşanmayacak

Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, “Yeteri kadar hayvan bulunuyor, temin sorunuyla karşı karşıya kalınmaz” ifadesini kullandı.

Yem fiyatları düşecek

“Küçükbaş hayvan fiyatları bin 500 liradan başlıyor, 3 bin 500 lirayı buluyor” diyen Tunç, “Kurban olabilecek büyükbaş hayvanların fiyatı 10 bin lira ila 25 bin lira. 2 bin liraya da büyükbaş hissesi alınabilir. Büyükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatı ise bölgelere göre 28 ila 30 lira” şeklinde konuştu. Tunç, üreticilerin girdi maliyetlerinde ibrenin yukarı döndüğüne de işaret etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya müdahale kararı almasının olumlu karşılandığını vurgulayan Tunç, “Bu haberin duyulmasından ardından yem fiyatlarında artış durdu. Fiyatlarda gerileme görülmesini de ümit ediyoruz” diye konuştu.

Kira denetimi yapılmalı

Tunç, kurbanlıkların maliyetlerini etkileyen bir diğer unsurun ise hayvan pazarları kirası olduğunu belirtti. Tunç, şunları kaydetti: “Özellikle büyük şehirlerde hayvan pazarlarının kiraları üreticilerimize fazla geliyor. Buralarda aracılar da devrede. Başkaları belediyelerden yer kiralayarak bunu hayvan pazarı haline getirip çok yüksek fiyatlara üreticilere kiralıyor. Buralarda denetim yapılması hem üreticinin hem de tüketicinin faydasına olacaktır.”