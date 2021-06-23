Kurban bayramı 20-23 Temmuz 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde fiyat araştıranlar ödemelerini kartla yapmalarının sakıncası olup olmadığını merak ediyor. Hayvan pazarlarında bazı besiciler nakit haricinde kartla ödemeyi de kabul ediyor. Ayrıca bazı zincir marketler kurbanlıklar için 9 taksit imkanı sağlıyor. Peki, kredi kartıyla kurbanlık almak günah mı?

Kurbanlık hayvan kredi kartıyla alınır mı? Kurbanlığı kredi kartıyla almak günah mı?

Kurbanlık hayvanın kredi kartıyla alınmasına ilişkin Diyanet’in açıklaması şu şekilde:

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.