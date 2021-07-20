Kurbanlık Haliç'e düştü!
Kasımpaşa'da kamyonetten indirilen bir büyükbaş hayvan Haliç'e düştü. Olay yerine gelen deniz polisleri hayvanı uzun uğraşlar sonucunda kurtardı.
Haliç'te suya düşen kurbanlık, deniz polislerince kurtarıldı.
AA'da yer alan habere göre, Okmeydanı'nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan, Kasımpaşa'da kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı.
Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç'te denize düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlığı uzun uğraşlar sonucu Balat'ta kıyıya çıkardı.
Kurbanın sahiplerinden Furkan Kara, büyükbaşın bir anda ipinden kurtularak kaçtığını ve sonra denize düştüğünü söyledi.
Kurbanlık, kamyonete yüklenerek kesim alanına götürüldü.