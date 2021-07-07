Kurbanlar nereye geldi İstanbul’da? İstanbul kurban satış yerleri
İstanbul kurban pazarları, İstanbul’da kurban pazarları nereye kuruldu? Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban alacaklar kurban pazar yerlerini sorgulamaya başladı. Kurbanların pazarlara inmesiyle birlikte özellikle de İstanbul kurban yerleri araştırılıyor. Peki İstanbul’da kurbanlar nereye geldi? İstanbul kurbanlık hayvan satış yerleri neresi? Kurban çadırları nerede? İşte 2021 kurban haberleri.
İstanbul'da kurban pazarları nerede? 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları belirlendi. Kurbanların pazarlara getirilmesiyle birlikte kurban kesecek vatandaşlar kurban yerleri nerede, İstanbul’da kurban pazarları nerede? İstanbul’da kurban pazarları hangi ilçede var? 2021 İstanbul kurbanlık pazar yeri listesi İstanbullular tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeleri denetim noktasında kurbanlıkların pasaport ve sağlık raporu kontrolleri yapıldı.
İstanbul kurban satış yerleri nerede?
İBB Kurban Satış ve Kesim alanları İBB tarafından açıklandı.
İBB Anadolu Yakası Kurban Kesim Yerleri
İBB Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanı bulunmakta.
İBB Avrupa Yakası Kurban Kesim Yerleri
Kayaşehir, Alibeyköy, Avcılar kurban kesim yerleri mevcuttur. İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3, kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy)
İBB kurban pazar yerleri
EYÜPSULTAN (ALİBEYKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bul. İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜPSULTAN
KAPASİTE: (11.200 metrekare) 1470 Büyükbaş Hayvan – 360 Küçükbaş Hayvan
KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)BAŞAKŞEHİR (KAYAŞEHİR) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Kayabaşı Mah. 17. Bölge Kayaşehir\BAŞAKŞEHİR
KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2244 Büyükbaş Hayvan – 1040 Küçükbaş Hayvan
KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)AVCILAR (YEŞİLYURT) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Bahçeşehir - Esenyurt yolu Doğa Parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR
KAPASİTE: (18.000 metrekare) 900 Büyükbaş Hayvan –
KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)ARNAVUTKÖY (HARAÇÇI) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY
KAPASİTE: (10.000 metrekare) 1200 Büyükbaş Hayvan –
KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)ÇATALCA (KESTANELİK) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Kestanelik Mah. Gül Sokak ÇATALCA
KAPASİTE: (8.810 metrekare) 1050 Büyükbaş Hayvan –
KESİM ÜNİTESİ: 1 (Büyükbaş)BÜYÜKÇEKMECE (ÇAKMAKLI) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Çakmaklı Mah. Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı\BÜYÜKÇEKMECE
KAPASİTE: (12.000 metrekare) 2000 Büyükbaş Hayvan – 1000 Küçükbaş Hayvan
KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)ATAŞEHİR (FERHATPAŞA) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Ferhatpaşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR
KAPASİTE: (35.000 metrekare) 1122 Büyükbaş Hayvan –
KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Paşaköy Mah. Barajyolu Cad. \SANCAKTEPE
KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2500 Büyükbaş Hayvan –
KESİM ÜNİTESİ: 3 (Büyükbaş)PENDİK (KURNAKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI
ADRES: Kurna Mah. Kurtdoğmuş Yolu Cad.\PENDİK
KAPASİTE: (60.000 metrekare) 2460 Büyükbaş Hayvan – 300 Küçükbaş Hayvan
KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)