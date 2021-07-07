Kurbanlar nereye geldi İstanbul’da? İstanbul kurban satış yerleri

İstanbul'da kurban pazarları nerede? 20-23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları belirlendi. Kurbanların pazarlara getirilmesiyle birlikte kurban kesecek vatandaşlar kurban yerleri nerede, İstanbul’da kurban pazarları nerede? İstanbul’da kurban pazarları hangi ilçede var? 2021 İstanbul kurbanlık pazar yeri listesi İstanbullular tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye gişeleri denetim noktasında kurbanlıkların pasaport ve sağlık raporu kontrolleri yapıldı.

İstanbul kurban satış yerleri nerede?

İBB Kurban Satış ve Kesim alanları İBB tarafından açıklandı.

İBB Anadolu Yakası Kurban Kesim Yerleri

İBB Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanı bulunmakta.

İBB Avrupa Yakası Kurban Kesim Yerleri

Kayaşehir, Alibeyköy, Avcılar kurban kesim yerleri mevcuttur. İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3, kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy)

İBB kurban pazar yerleri

EYÜPSULTAN (ALİBEYKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bul. İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜPSULTAN

KAPASİTE: (11.200 metrekare) 1470 Büyükbaş Hayvan – 360 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)BAŞAKŞEHİR (KAYAŞEHİR) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kayabaşı Mah. 17. Bölge Kayaşehir\BAŞAKŞEHİR

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2244 Büyükbaş Hayvan – 1040 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)AVCILAR (YEŞİLYURT) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Bahçeşehir - Esenyurt yolu Doğa Parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

KAPASİTE: (18.000 metrekare) 900 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)ARNAVUTKÖY (HARAÇÇI) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

KAPASİTE: (10.000 metrekare) 1200 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş)ÇATALCA (KESTANELİK) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kestanelik Mah. Gül Sokak ÇATALCA

KAPASİTE: (8.810 metrekare) 1050 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 1 (Büyükbaş)BÜYÜKÇEKMECE (ÇAKMAKLI) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Çakmaklı Mah. Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı\BÜYÜKÇEKMECE

KAPASİTE: (12.000 metrekare) 2000 Büyükbaş Hayvan – 1000 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)ATAŞEHİR (FERHATPAŞA) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Ferhatpaşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

KAPASİTE: (35.000 metrekare) 1122 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 2 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Paşaköy Mah. Barajyolu Cad. \SANCAKTEPE

KAPASİTE: (55.000 metrekare) 2500 Büyükbaş Hayvan –

KESİM ÜNİTESİ: 3 (Büyükbaş)PENDİK (KURNAKÖY) KURBAN SATIŞ ALANI

ADRES: Kurna Mah. Kurtdoğmuş Yolu Cad.\PENDİK

KAPASİTE: (60.000 metrekare) 2460 Büyükbaş Hayvan – 300 Küçükbaş Hayvan

KESİM ÜNİTESİ: 4 (Büyükbaş) – 1 (Küçükbaş)