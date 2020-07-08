Kurbanlar ne kadar? Kurbanlık fiyatları küçükbaş kurbanlık büyükbaş kurbanlık fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler 2020 takviminde yer alan bilgilere göre bayram 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Bayram 1 Ağustos 2020 Cumartesi, 2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi günleri devam edecek. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar küçükbaş kurbanlık fiyatları ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Anadolu'nun onlarca ilinde özenle yetiştirilen ve kurban bayramına hazırlanan kurbanlık hayvanların İstanbul'a gelişi için izin verilen tarih belli oldu. Kurbanlıkların İstanbul’a girişine 16 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı'nda geçen yıl yaklaşık 800 bin büyükbaş, 2,7 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini belirterek, "Bu yıl küçükbaş hayvan kesiminin geçen yıla oranla yüzde 10 civarında artarak 3 milyonu geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın içi rahat olsun, kurbanlık sayısında sıkıntı yok. Artan yem maliyetleriyle Kovid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Canlı kurbanlığın kilogram fiyatı ne kadar?

Çelik, kurbanlık alışverişinde hem yetiştiricilerin hem de alıcı konumundaki vatandaşların memnun olacağı bir süreç geçirilmesi temennisinde bulunarak, şunları kaydetti: "Büyük zorluklarla ve özellikle de artan yem masraflarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinden ve mağdur olmayacakları fiyatlarla hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu ediyoruz. Artan yem maliyetleriyle Kovid-19'un birtakım olumsuz etkileri göz önüne alındığında, küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatları geçen yıla göre yüzde 10 civarında artabilir. Bölgesel farklılıklardan dolayı da artış oranı illere göre farklı olacaktır. Piyasada ortalama canlı kurbanlığın kilogram fiyatı kuyruklu koyunda 24-25 lira, kuyruksuz koyunda 26-27 lira. Kurbanlık fiyatlarının ortalama 1050-1500 lira olacağını tahmin ediyoruz. Tabii hayvanın koç, teke olmasına ve vasfına göre de fiyatlar çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da satılamayan ve elde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumunca değerinden alınmasını talep ediyoruz."

Vekaleten kurban ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, 2020 yılı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelini yurt içi için 85 lira artışla 890 liradan 975 liraya, yurt dışı için 100 lira artışla 725 liradan 825 liraya çıkardığına dikkati çeken Çelik, vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlenirken birliklerin de görüşünün alınması ve yetiştiricilerin mağdur edilmemesi gerektiğini bildirdi.