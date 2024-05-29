Kurbanınıza haram karıştırmayın

Sebahattin Ayan İstanbul

Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail’in Hakk’a teslimiyetini anlatan, Müminlerin Allah’a yakınlaşmasını sağlayan Kurban Bayramı’nın manevi gölgesi üzerimize düşerken, bu kutlu zaman dilimini ticari ranta çevirmek isteyen istismarcılar, din sömürüsüne hız verdiler. Yıl boyu İslami hiçbir hassasiyet sergilemeyen ve yüce dinimizin yasakladığı alkol ve domuz eti gibi haram ürünleri en renkli reyonlarında satan zincir marketler kurbanlık hayvan satışına başlarken, kamunun parasını alkole yatıran CHP’li belediyeler de hayırseverlerin kurbanına göz dikti. Müslümanları kurban ibadetlerine haram gölgesi düşürmemeleri konusunda uyaran ilahiyatçılar ise “Kapitalist bankaların verdiği faizli kredilerle kurban almayın. Yılbaşı’nda hindi, Ramazan ayında kumanya, Kurban Bayramında kurbanlık satan içkili marketlere yaklaşmayın. İçinde tüyü bitmemiş yetimin pasarını alkole ve ballı gezilere harcayan CHP’li belediyelere kurban bağışlamayın” dedi.

Paranın helal olması şarttır

Alkol ve domuz eti satan yerlerden kurbanlık almanın sorunlu bir davranış olduğuna dikkati çeken İlahiyatçı Prof. Dr. Yakup Çiçek, “Kurban mal ile yapılan önemli bir dini ibadettir. O malın helal yollardan kazanılması şarttır. İbadetin geçerli olması için harcanan paranın helal olması zorunludur. Faizden ve haram yollardan elde edilen paralarla kurban alınmamalıdır. Ayrıca kurbanlık alırken, içki satan yerli ve milli kimliğimizle barışık olmayan kurumları tercih etmek kurban ibadetiyle uyumlu görülmeyen bir davranıştır” dedi.

Bırak kurbanı alışveriş bile yapılmaz

İlahiyatçı yazar Yaşar Değirmenci ise şunları söyledi: “Bir kere içki satılan yerlerden bırakın kurban almayı alışveriş dahi yapılmaz. Bir diğer husus ise aynı zamanda belediyelerin veya CHP vari hareket eden yahut CHP’li olmasa bile Müslüman hassasiyeti olmayanlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Geçmişten de tecrübemiz var. Bir kere kesilen kurbanın eti nereye, kime gidiyor? Müslüman, yaptığım iş günah mı sevap mı, helal mi haram mı, meşru mu gayri meşru mu sorularını kendisine sormalıdır. Bunların da ölçüleri de Allah ve resulünün ölçüleridir.”

Kurban ibadetinin ilk insan ve aynı zamanda ilk Peygamber olan Hazret-i Âdem’den (aleyhisselâm) beri yapıla gelen bir ibâdet olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ramazan Ayvalı ise kurban alırken ve vekalet verirken yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Kurban, âkıl-bâliğ, mukîm, hür ve zengin bir Müslümâna vâciptir; zarûretsiz kurbân kesmemek günâhtır. Kurban alırken hayvanı canlı olarak almak gerekir. Bazı marketlerde kilo ile et satın almak kurban olmaz. Hayvânını fakîrlere veya hayır ve yardım cemiyetlerine diri diri vermek de kurbân olmaz. Ama vekalet verirse o zaman kurban olur. Kurbânlık hayvânı kesmek, kanını akıtmak şarttır. Kurban cehennemden kurtuluştur. Sevgili Peygamberimiz iki ayrı hadîs-i şerîfinde kurban kesmeyenler için ‘Cimrilerin en kötüsü kurbân kesmeyendir’ ve ‘Hâli vakti yerinde olup da kurbân kesmeyen, namaz kıldığımız yere gelmesin’ buyurmuştur.”

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