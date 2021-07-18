Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti ne zaman verilir?

Telefondan kurban vekaleti verilir mi? Kurban ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür. Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde vekâlet caizdir. Dolayısıyla kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Mal ile yapılan ibadetlerde önemli olan o ibadetin yerine getirilmesidir. Bunu bizzat bizim yapmamız şart değildir. Vekâlet yoluyla bir başkasına da yaptırabiliriz.

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Kurban vekâletinde de kişinin niyet ve iradesi esastır. Vekâletle kurban kesimi yaptığı bilinen bir kuruma bağışta bulunan kişi, bu niyet ve iradesini fiili olarak ortaya koyduğu için vekâlet verilmiş kabul edilir. Ayrıca telefonla veya yüz yüze vekâlet verilmesi fıkhi açıdan şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. Havale-EFT ile veya kredi kartıyla ödeme yapılırken açıklamaya “kurban vekâletimi veriyorum” yazılması vekâletin yerine gelmesi için yeterlidir.