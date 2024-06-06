  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
Ekonomi

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 16:01:00 -
Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 'Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi' kapsamında kurbanlık hayvan satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

Sultangazi'deki hayvan satış pazarına giden ekipler, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı çalışma yaptı.

Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma kapsamında bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı.

Ekipler, "tırnakçılık", "yankesicilik" ve "tantanacılık" olarak tabir edilen bazı dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Mehmet Demirci, basın mensuplarına, normal şartlarda sahte ve gerçek parayı ayıramadığını söyledi.

Demirci, bilgilendirme sonucunda artık bunu ayırt edebileceği için memnuniyet duyduğunu kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Satıcılardan Zafer Kurnaz ise kendileri için son derece faydalı bilgilendirme çalışması için polis ekiplerine teşekkür etti.

Kurban bir imtihan sürecidir
Kurban bir imtihan sürecidir

İSLAM

Kurban bir imtihan sürecidir

Kurban bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban bayramı tatili 9 gün oldu

Gündem

Kurban bayramı tatili 9 gün oldu

Hayvan pazarlarında satışa çıkarılan kurbanlıklarda denetimler sürüyor
Hayvan pazarlarında satışa çıkarılan kurbanlıklarda denetimler sürüyor

İSLAM

Hayvan pazarlarında satışa çıkarılan kurbanlıklarda denetimler sürüyor

Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın
Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

Aktüel

Kurban kesecekler dikkat: Eziyet etmemek için mutlaka bunu yapın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23