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İSLAM Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban duası
İSLAM

Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban duası

Kurban kesilirken hangi dua okunuyor? Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban kesecek olanlar ise sık sık ‘Kurban duası nasıl okunur?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, kurban kesilirken hangi dualar okunuyor. Kurban kesilirken hangi duaları okumak gerekir?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:32:00 -
Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban duası

İmkanı olanlar kurban bayramında, kurbanlık kestirip ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor. Bu önemli günlerde pek çok kişi kesim sırasında okunacak duaları araştırıyor. Peki, kurban kesilirken hangi dualar okunmalı?

Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban duası

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Kurban kesimi ne zaman başlar ne zaman sona erer?

Kurban kesme vakti de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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