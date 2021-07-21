Kurban ibadetinin özü yoksullara ulaşmaktır

Taha Emre Özdemir İstanbul

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, kurban ibadetine ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu. “Kurban Allah’a yaklaşmaktır” diyen Kapukaya, “Peki kişi kurban kesmekle Allah’a nasıl yaklaşır? Kendi kesmiş olduğumuz eti tüketerek Allah’a ne kadar yaklaşabiliriz? Müslümanlar, kurban kesme emrini yerine getirdiği için elbette bir sevap elde eder. Fakat asıl sevap, kesmiş olduğumuz kurbanın etinden başkalarına ikram etmek suretiyle, onların gönüllerini alıp, Allah’ın yoksul ve fakir kullarını memnun ederek kazanılır” ifadelerini kullandı.

“Kurban kesmekten maksat sadece et ihtiyacını karşılamak değildir”

Yüce Kur’an’da kurban ibadetinin nasıl anlatıldığını da aktaran Mehmet Kapukaya, “Allah-u Teala, Hac Suresi’nin 37. Ayet-i Kerimesi’nde, ‘Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!’ buyurmuştur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), Hicret’in ilk yıllarında kurban kesildiği zaman, kurban etlerinin evlerde üç günden fazla bekletilmesini uygun görmemiştir. Bunun sebebi fakir ve yoksulların çok olmasıdır. Daha sonra Müslümanların imkanları biraz artınca artık etlerin üç günden fazla evlerde bekletilmesine izin vermiştir. Kurban kesmekten maksat sadece kesen kişilerin et ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Aynı zamanda fakir ve yoksulların da gözetilmesi gerekir” dedi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV), kurbandan elde edilen etin üçe ayrılmasını tavsiye ettiğini söyleyen Kapukaya, “Hac Suresi’nin 28 ve 36. ayetlerinde ‘Kurbanlık hayvanların etlerinden yiyiniz ve ihtiyaç içerisinde olan fakirlere yediriniz; kanaatkar olup ihtiyacını bildirmeyen, ihtiyacını söylemeye utanan kişilere kurban etlerini veriniz, yediriniz’ buyurmaktadır. Bu iki Ayet-i Kerime ve Peygamberimizin (SAV) uygulamaları, bize göstermektedir ki, kurban kesilmesinde maksat yoksulların, fakirlerin ve kimsesizlerin gözetilmesidir. Kurban etlerini buzdolaplarında, derin dondurucularda saklayıp az bir kısmını dağıtmak veya etleri ayırıp beğenmediğimiz kısımlarını dağıtarak geri kalanını kavurma bayramına çevirmek, ne İslam kardeşliğinin ruhu ile ne kurbanın ruhu ile ne de Efendimiz’in (SAV) uygulamalarıyla bağdaşan bir durum değildir. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (SAV), kurban etlerinin üçe taksim edilmesini, bir kısmının hane halkına ayrılmasını, bir kısmının yakınlarımız ile misafirlere ayrılmasını, üçte bir kısmının ise yoksullara dağıtılmasını tavsiye buyurmuşlardır” şeklinde konuştu.

“İslam coğrafyasının mazlumları unutulmamalı”

Yurt dışında yaşayan yoksul Müslümanların da gözetilmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Kapukaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Hiç şüphesiz ki bir kimsenin, kurban etinin tamamını yoksullara dağıtması, özellikle günümüzde yurtdışında seneden seneye kurban eti gören kimselere ulaştırması çok büyük önem arz etmektedir. Maalesef Afrika ülkelerinde ne zaman Kurban Bayramı gelecek diye bekleyen binlerce yoksul ve fakir var. Bu kişiler kurban etlerinin gelmesi ile büyük bir sevinç yaşamaktadır. Bu bakımdan vekalet yoluyla kurban kesimi büyük önem arz etmektedir. Kurban etleri ile hidayet bularak Müslüman olan onlarca insanın varlığını da biliyoruz. Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Ali’ye hitaben ‘Ey Ali, Allah’ın senin vesilenle bir kimseye hidayet vermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır; yani dünyalık her şeyden daha hayırlıdır’ buyurmuşlardır. Eğer bizler de kurban eti ile bir kişinin hidayetine vesile olabiliyorsak bu bizim için en değerli ahiret sermayesidir.”

