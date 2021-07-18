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İSLAM Kurban hangi vakitlerde kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesme vakti!
İSLAM

Kurban hangi vakitlerde kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesme vakti!

Kurban Bayramı dini bayramlarımızdan biridir. Kurban ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Kurban kesmek için şartları yerine getirenler kurban kesmesi vaciptir. Peki kurban hangi vakitlerde kesilir? Kurban ne zaman kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 20:13:00 - 2021-07-18 20:13:40
Kurban hangi vakitlerde kesilir? Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesme vakti!

Kurban kesme vakti nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesme hükmünü açıkladı. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği maddi bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban kesme vakti ne zaman?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

 

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