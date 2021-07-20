Kurban bayramlarında kesim alanları son derece yoğun oluyor. Bu sebeple bazı vatandaşların kurbanlıkları hava karardıktan sonra kesilebiliyor. Pek çok kişi bu sebeple kurbanlığın akşam kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. Peki, kurbanlık hayvan ne zaman hangi saatlerde kesilebilir?

Kurban gece kesilebilir mi? Kurban 4. gün kesiliyor mu?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).