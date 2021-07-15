Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurbanlık kestirecek olanlar kesim aşamasının nasıl olduğunu, hayvanın nasıl parçalandığını merak ediyor. Peki, kurban eti nasıl parçalanıyor?

Kurban eti parçalaması nasıl olur tarifi

Kurbanlık hayvan kesildikten sonra bir saat boyunca serin bir yerde dinlendirilmesi kasaplarca tavsiye ediliyor. Böylece hayvanın kanı süzülecektir. Hayvanın eklem yerlerinden kesilmesi öneriliyor böylece ette kemik kırıntısı kalmıyor. Hayvanın budu, gerdanı, böbrek yatağı ayrı ayrı kesilmeli. Uzmanlar kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğini, dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Öte yandan hem kasaplar hem de gıda uzmanları etin sıcakta poşet ve kovalarda bekletilmemesini tavsiye ediyor. Sıcak havada poşet ya da kovalarda bekletilen etin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade ediliyor.