Kurban eti nasıl saklanır? Et ne zaman buzluğa konulur?

Kurban Eti Nasıl Saklanır? Tarifi İçin Malzemeler

Buzdolabı Poşeti

Etler, porsiyonlara ayrılarak temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilmelidir.

Etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişir ve büyük parçalar 5-6 gün buzdolabı koşullarında muhafaza edilebilir. Kıymalık etler de aynı koşullarda ortalama 3 gün saklanabilir.

Kurban etinin, 12 saat süreyle buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmesi lezzet ve aroma açısından önemlidir.

Ette bozulma veya farklı bir koku hissedildiğinde kesinlikle tüketilmemelidir.

Etlerin büyük parçalar olarak değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, hijyenik ve sağlam buzdolabı poşetinde saklanması gerekir.

Pirzola, biftek, köfte gibi etleri dondurmadan önce her dilimin arasına pişirme kağıdı koymak, birbirlerine yapışmadan muhafaza edebilmeyi sağlar. Böylece her seferinde gerekli miktar çözdürülebilir, geri kalanı derin dondurucuda bırakılabilir.

Doğru saklama yöntemlerinin kullanılmasıyla etler, derin dondurucuda -18 santigrat derecede 3 ay saklanabilir.

Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, normal buzdolabı koşullarında çözdürülmelidir.

Etleri çözüldükten sonra geri dondurmak, doğrudan gıda zehirlenme riskini artırır.

Kurban Eti Nasıl Saklanır?

Öncelikle kurban eti kesildiği gün pişirilmemelidir. Bunun yerine en az 12 saat dinlendirilmesi lezzetini arttıracaktır. Kurban etinin sıcaklığını düşürmek için ilk 4-5 saat buzdolabında bekletilmelidir. Eğer uzun süre saklanacaksa, uygun boyutlar halinde kesilmeli ve hava almayacak poşetlere konulmalıdır. Kurban etini uzun süre saklamak istiyorsanız, buzdolabının dondurucu bölümünü kullanabilirsiniz. Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır. Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir. Etleri keserken mutlaka temiz malzemeler kullanılmalıdır. İsteğe göre etler kavurma yapıldıktan sonra hava almayan poşetlerde muhafaza edilebilir.

Kurban Eti Nasıl Paketlenir?

Kurban etini temiz bıçak ile küçük parçalara ayırın. İdeal boyutlar kuşbaşı ölçüsüdür. Ayrıca kasaptan çektirerek kıyma haline de getirebilirsiniz. Buzdolabı poşeti kullanılacaksa, hava almadığından emin olunmalıdır. Gerekli görülürse iki adet poşet kullanılabilir. Hava almamasını garantilemek için kilitli poşetler daha verimlidir. Poşet tamamen doldurulursa, etin her tarafı eşit donmayacaktır. Bu yüzden poşetler orta boyutlarda doldurulmalı, ağız kısmında boşluk bırakılmalıdır.

Kurban Eti Yıkanır mı?

Kurban eti, mutlaka steril ortamlarda kesilmelidir. Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur. Çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına yol açar. Bu da saklanacak olan kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer yıkama konusunda kararlıysanız, yıkadıktan sonra kısa süre içinde pişirip tüketmeniz gerektiğini unutmayın.

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