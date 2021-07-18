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İSLAM Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurban eti nasıl pay edilir?
İSLAM

Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurban eti nasıl pay edilir?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kişi kurban kestiği zaman kurbanın toplumsal boyutunu unutmamalı. Kurban kişiyi cimrilikten kurtarır, ona cömertlik hasleti kazandırır. Dolayısıylada kurbanın etinin tamamının kendisine salamaması icap eder. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pay edilir?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 19:52:00 - 2021-07-18 19:53:33
Kurban eti nasıl dağıtılmalıdır? Kurban eti nasıl pay edilir?

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

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