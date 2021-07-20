Kurban eti kıyma olarak dağıtılır mı? Kurban etinin neresi dağıtılır?

Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban Bayramı’nın en büyük sevinçlerinden biri kardeşlik ve paylaşmaktır. Kurban ibadeti de hem kardeşliği pekiştirmekte hem de paylaşma duygusunu zirve noktalarına çıkarmaktadır. Peki kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Kurban eti kıyma olarak da dağıtılabilir. Şâfiî mezhebine göre, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.