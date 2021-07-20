Kurban eti kıyma olarak dağıtılır mı? Kurban etinin neresi dağıtılır?
Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban Bayramı dini bayramlarımdan biridir. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. günü idrak edilmekte. İslam’ın beş şartından bir olan kurban ibadeti, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği maddi bir ibadettir. Kurban kesenler kurban etlerini pay olarak dağıtmakta. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti kıyma olarak da verilir mi? Kurban etinin ne kadarı dağıtılır?
Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban Bayramı’nın en büyük sevinçlerinden biri kardeşlik ve paylaşmaktır. Kurban ibadeti de hem kardeşliği pekiştirmekte hem de paylaşma duygusunu zirve noktalarına çıkarmaktadır. Peki kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.
Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir. Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Kurban eti kıyma olarak da dağıtılabilir. Şâfiî mezhebine göre, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.