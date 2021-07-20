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Kadın - Aile Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?
Kadın - Aile

Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?

Kurban eti kaç derecede ne kadar dayanır? Kurban bayramıyla birlikte milyonlar, kesilen etlerin nasıl muhafaza edileceğini araştırmaya başladı. Pek çok kişi kurban etinin derin dondurucuya ne zaman nasıl kaldırılması gerektiğini araştırıyor. Peki, kurban eti buzlukta kaç ay kalır? Eti poşette koymak zararlı mı? Et buzluğa poşetle mi kaldırılır?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:14:00 -
Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?

Mübarek kurban bayramının başlamasıyla birlikte milyonlar et saklama, dondurma yollarını araştırmaya başladı. Sıcak günlerde etin korunması, taşınması son derece güç. Bu sebeple “Et nasıl saklanır?” sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, kurban eti buzluğa atılırken poşete mi konur?

Kurban eti buzluğa poşetle atılır mı? Kurban eti buzluğa nasıl ne zaman yerleştirilmeli?

Kurban eti eve gelir gelmez poşetinden mutlaka çıkarılmalı. Poşetlerin yoğu geri dönüştürülmüş plastikten elde ediliyor. Bu sebeple siyah poşetler etin çürümesine yol açıyor. Poşetten çıkardığınız eti bir kevgire ardından da bir tepsiye yerleştirerek buzdolabına atın. Et en az üç saat bu şekilde dinlendirilmeli. Uzmanlar etin dolapta 6 saate kadar dinlendirilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Dinlenen eti dolaptan çıkarıp küçük dilimler halinde kesin. Eti pişirecekseniz yıkayıp hemen pişirebilirsiniz. Pişirmeyin derin dondurucuya kaldıracaksanız; eti yıkamayın çünkü et yıkanınca bakteriler oluşabiliyor. Eti şeffaf yani buzdolabı poşetlerine yerleştirin ya da yağlı kağıda sarın. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise 3-4 ay süreyle saklanabiliyor.

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