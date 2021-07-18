Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban derisi kurban kellesi satılır mı?

Kuban sakatatları parayla satılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu kurbanın eti, kellesi, deri veya sakakatatları konusunda açıklamada bulundu. Kurban kesecek vatandaşların kafasındaki soru işareti olan kurbanlık hayvanın derisi, kellesi ve sakatatlarının ne yapılacağına ilişkin tereddütlerini ortadan kaldırdı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kurban ile ilgili o açıklama :Kurban organizasyonlarında satıcının, kurbanın eti, kellesi, deri veya sakakatatlarını veya bunların bir kısmını satarak kazanç elde etmeyi planlaması kurban ibadetini geçersiz kılar. Çünkü kurbanın geçerli olabilmesi için hayvanın tamamının ibadet niyetiyle kesilmiş olması gerekir. Hayvanın deri ve sakatatı dahil bütün parçaları ya hisse sahiplerine ya da kendilerinin izniyle şahıslara veya hayır kurumlarına ulaştırılmalıdır. Bunların kurban kesim ücreti, organizasyon ücreti veya kârı olarak değerlendirilmesi veya bu amaçla satılması caiz değildir.”

Kurban derisi nasıl değerlendirilmelidir?

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir. Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir.

Ancak kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi, evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak kullanılmasında da bir sakınca yoktur.

Kurbanlıkların sakatatları yenir mi

Kurban Bayramı'nda kolesterolden zengin karaciğer, beyin, böbrek, kelle, paça, dil, yürek, işkembe, dalak gibi sakatat ve kavurma gibi etlerin tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, mide rahatsızlıkları, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişiler, bayramda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalıdır.