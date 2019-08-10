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Kurban Bayramı’nda yaralanmalara dikkat

Sivas Numune Hastanesi İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
Kurban Bayramı’nda yaralanmalara dikkat

Sivas Numune Hastanesi İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı’nda yaşanan yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım ile ilgili bilgiler verdi.


Kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanmaların olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Sedat Özbay, “Yarın rabbim izin verirse, tüm vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirmek üzere kurbanlarını kesecek. Bizlerde bu konuda bazı hususlara dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle acemiler tarafından kurban kesimini önermemekteyiz. Çünkü bu tür pozisyonlarda acemi kasaplar tarafından ya da işinin ehli olmayanlar tarafından kurban kesimi esnasında çeşitli yaralanmalar oluşmaktadır. Bu yaralanmalarda özellikle el, kol, bacak kesileri gibi basit bir cilt kesilerinden; sinir, damar, tendon ya da uzuv kopmaları gibi çeşitli derecede sakatlanmalara neden olmaktadır” dedi.



“Yanlış işlem enfeksiyon kapmanıza neden olabilir”


Kanama durumunda yapılması gereken ilk müdahale ile ilgili bilgiler veren Uzm. Dr. Özbay, “Bu tür durumda yapılması gereken ilk şey yara büyük ve kanama varsa temiz bir bez ile yaranın üstünün örtülmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasıdır. Maalesef eski inanışlarda olduğu gibi yaranın üzerine tuz basmak ya da tütün koymak gibi yanlış alışkanlıklar hala devam ediyor. Yaranın üzerine oksijenli su, tendürdiot gibi uygulamalar da dahil olmak üzere hiçbir uygulama yapmadan sadece temiz bir bez ile üzerine basmak suretiyle hastaneye gelmek yeterli olacaktır. Bunun dışında bütün yapılacak işlemler hastanede yapılacaktır. Yapılan tüm yanlış uygulamalar yaranın enfeksiyon kapmasına neden olmakta ve ciddi problemlere yol açmaktadır. Yine kanamayı durdurmak için kol ya da bacaklar sarılmakta. Bu da maalesef organın beslenememesine, bozulmasına yol açtığı için sıkıntı oluşturuyor. Sadece temiz bir havlu veya bez ile yara üzerine basarak kanamayı durdurmanız mümkündür. Bu şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız yeterli olacaktır. Kesici - delici alet yaralanmalarının dışında künt travmalarına rastlanmaktayız. Özellikle zapt edilemeyen büyükbaş hayvanlarda hayvanın tos atmasına ya da tekme atmasına bağlı ciddi ölümcül yaralanmalarla karşı karşıya kalmaktayız. Onun için büyükbaş kesiminde çok çok dikkat etmek gerekiyor. Büyükbaş kesimi yapacak kişilerin tamamen ehli olması ve hayvanın tamamen zapt edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde künt dediğimiz toslama ya da tekme atmalara bağlı göğüs, kafa, karın boşluğunda çok ciddi hayati organ yaralanmaları görmekteyiz”şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
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