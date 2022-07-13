Kurban Bayramı'nda 31 can kaybı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda meydana gelen trafik kazalarında toplam 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."