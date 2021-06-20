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İSLAM Kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?
İSLAM

Kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Haziran ayının sonlarına yaklaşılırken pek çok kişi 'Kurban bayramı ne zaman?' sorusuna cevap arıyor. Peki, kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı ne zamana derk geliyor? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 21:46:00 -
Kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban bayramı tarihi 2021 | Milyonlarca kişi kurban bayramına ne kadar zaman kaldığını araştırıyor. Peki, kurban bayramı hangi günlere denk geliyor bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramına ne kadar kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Haziran ayının sonuna yaklaşılırken pek çok kişi kurban bayramının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Hafta sonlarıyla birleştirilerek bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi bekleniyor. Bilindiği gibi ramazan bayramında tam kapanma uygulanmıştı. O süreçte çalışan kamu çalışanlarına 9 gün bayram tatili verilmişti. Benzer şekilde kurban bayramında da 9 günlük tatil olması bekleniyor. Geçen sene kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamıştı. 2021 yılı kurban bayramında da kısıtlama olması beklenmiyor.

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