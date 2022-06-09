Kurban bayramına kaç gün kaldığı merak konusu oldu. Peki, kurban bayramı temmuz ayının kaçında?

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ne zaman 2022

Mübarek kurban bayramına kısa bir zaman kaldı. Bayram 9,10,11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban bayramının hemen ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı kutlanacak. Bu sebeple bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Henüz kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kurban bayarım arifesi:8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.